Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций

Действующие чемпионы мира сборная Германии с победы начала свои выступления на Кубке конфедерации-2017.

В Сочи подопечные Йоахима Лева встречались с командой Австралии.

Европейцы владели большим территориальным преимуществом на протяжении всего матча, однако интрига во встрече держалась до последних секунд.

В самом дебюте игры отличился форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Ларс Штиндль. Под занавес первого тайма Томас Рогич восстановил равновесие, но сразу после этого в ворота австралийцев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Юлиан Дракслер.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. В эпизоде с голом Томи Юрича арбитры обратились к помощи системы видеоповторов, но в итоге взятие ворот было засчитано.



22 июня сборная Германии сыграет с командой Чили, а Австралия в тот же день сразится с Камеруном.