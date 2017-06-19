Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций
Действующие чемпионы мира сборная Германии с победы начала свои выступления на Кубке конфедерации-2017.
В Сочи подопечные Йоахима Лева встречались с командой Австралии.
Европейцы владели большим территориальным преимуществом на протяжении всего матча, однако интрига во встрече держалась до последних секунд.
В самом дебюте игры отличился форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Ларс Штиндль. Под занавес первого тайма Томас Рогич восстановил равновесие, но сразу после этого в ворота австралийцев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Юлиан Дракслер.
Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. В эпизоде с голом Томи Юрича арбитры обратились к помощи системы видеоповторов, но в итоге взятие ворот было засчитано.
22 июня сборная Германии сыграет с командой Чили, а Австралия в тот же день сразится с Камеруном.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция