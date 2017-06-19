Россия сыграет с Канадой и Бразилией в «Финале шести» Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны составы подгрупп «Финала шести» Мировой лиги по волейболу.
Мужская сборная России сыграет с Канадой и Бразилией. Участниками другой подгруппы стали команды Франции, Сербии и США.
Напомним, россияне впервые с 2014 года пробились в финальный турнир, который пройдет с 4 по 8 июля в бразильской Куритибе.
В полуфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой подгруппы.
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