Россия сыграет с Канадой и Бразилией в «Финале шести» Мировой лиги

Стали известны составы подгрупп «Финала шести» Мировой лиги по волейболу.

Мужская сборная России сыграет с Канадой и Бразилией. Участниками другой подгруппы стали команды Франции, Сербии и США.

Напомним, россияне впервые с 2014 года пробились в финальный турнир, который пройдет с 4 по 8 июля в бразильской Куритибе.

В полуфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой подгруппы.