«Шинник» подписал Безлихотнова, Антипина и продлил контракт с Ятченко
Источник: ФК «Шинник»Комментарии
«Шинник» подписал контракты с полузащитником Никитой Безлихотновым и вратарем Станиславом Антипиным.
Соглашение с 26-летним Безлихотновым, который в минувшем сезоне выступал за «Сибирь», рассчитано на один год.
22-летний Антипин ранее за играл за команду ПФЛ «Зенит-Ижевск». Соглашение с ним рассчитано на два года.
Также «Шинник» продлил на один год контракт с ветераном команды Евгением Ятченко.
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