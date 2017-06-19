«Шинник» подписал Безлихотнова, Антипина и продлил контракт с Ятченко

«Шинник» подписал контракты с полузащитником Никитой Безлихотновым и вратарем Станиславом Антипиным.

Соглашение с 26-летним Безлихотновым, который в минувшем сезоне выступал за «Сибирь», рассчитано на один год.

22-летний Антипин ранее за играл за команду ПФЛ «Зенит-Ижевск». Соглашение с ним рассчитано на два года.

Также «Шинник» продлил на один год контракт с ветераном команды Евгением Ятченко.