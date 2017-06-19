Матч Австралия – Германия собрал на трибунах стадиона «Фишт» более 28 тысяч зрителей

28605 болельщиков собралось на сочинском стадионе «Фишт» на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.

На данный момент это наименьший показатель среди всех состоявшихся матчей на Кубке конфедераций.

Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой сборной, в составе которой отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер и Леон Горецка. У австралийцев забили Томас Рогич и Томи Юрич.

После первого тура в квартете В по три очка имеют команды Чили и Германии, которые во втором туре 22 июня сыграют между собой на «Казань Арене». В другом матче в этот же день австралийцы встретятся с камерунцами на стадионе «Санкт-Петербург».