Матч Австралия – Германия собрал на трибунах стадиона «Фишт» более 28 тысяч зрителей
28605 болельщиков собралось на сочинском стадионе «Фишт» на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.
На данный момент это наименьший показатель среди всех состоявшихся матчей на Кубке конфедераций.
Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой сборной, в составе которой отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер и Леон Горецка. У австралийцев забили Томас Рогич и Томи Юрич.
После первого тура в квартете В по три очка имеют команды Чили и Германии, которые во втором туре 22 июня сыграют между собой на «Казань Арене». В другом матче в этот же день австралийцы встретятся с камерунцами на стадионе «Санкт-Петербург».
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция