Дракслер признан лучшим игроком матча Австралия – Германия

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер был признан лучшим игроком матче группового этапа Кубка конфедераций Австралия – Германия.



Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой сборной, в составе которой отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер и Леон Горецка. У австралийцев забили Томас Рогич и Томи Юрич.



После первого тура в квартете В по три очка имеют команды Чили и Германии, которые во втором туре 22 июня сыграют между собой на «Казань Арене». В другом матче в этот же день австралийцы встретятся с камерунцами на стадионе «Санкт-Петербург».