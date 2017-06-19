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Британские спортсмены нелегально перешли из Финляндии в Россию за пивом

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Четверо британских спортсменов, участвовавших в соревнованиях по спортивному ориентированию в Финляндии, незаконно пересекли границу с Россией, чтобы выпить пива., сообщает «Lenta.ru».

Инцидент произошел после турнира в районе населенного пункта Йоэнсуу. Мужчины оставили машину недалеко от границы и перешли ее пешком.

По словам представителя финских властей, на российской территории британцы пробыли около 15 минут, успев за это время выпить несколько банок пива. На обратном пути мужчин задержали финские пограничники.

Нарушителям разрешили уехать в Великобританию. Инцидент будет рассмотрен в Финляндии местной прокуратурой. Обычно за такие нарушения выписывается штраф.

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