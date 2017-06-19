Джанни Инфантино: Организация Кубка конфедераций – прекрасная
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил прекрасную организацию на Кубке конфедераций.
- Организация Кубка конфедераций - прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично, - цитирует Инфантино ТАСС.
Напомним, что Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В понедельник, 19 июня, в Сочи на поле стадиона «Фишт» прошел матч группы В Германия - Австралия. Действующие чемпионы мира взяли верх над австралийцами со счетом 3:2.
Австралия - Германия - 2:3 (1:2) Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3). Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78) Марк Гейгер (США) 19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Марк Гейгер (США)
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция