Джанни Инфантино: Организация Кубка конфедераций – прекрасная

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил прекрасную организацию на Кубке конфедераций.

- Организация Кубка конфедераций - прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично, - цитирует Инфантино ТАСС.

Напомним, что Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В понедельник, 19 июня, в Сочи на поле стадиона «Фишт» прошел матч группы В Германия - Австралия. Действующие чемпионы мира взяли верх над австралийцами со счетом 3:2.