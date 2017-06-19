Российские шахматисты обыграли украинцев

Мужская сборная России по шахматам обыграла команду Украины в матче третьего тура командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.



Матч, состоявшийся в понедельник, завершился со счетом 2,5-1,5 в пользу россиян. Победу сборной России принес Ян Непомнящий, одолевший Антона Коробова. Петр Свидлер, Никита Витюгов и Владимир Федосеев свели вничью партии с Русланом Пономаревым, Александром Арещенко и Мартыном Кравцивом соответственно.



После трех туров в мужском турнире лидирует сборная Польши, набравшая 6 очков. На одно очко отстают россияне и китайцы.

В женском турнире сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана – 2-2. Ольга Гиря одержала победу над Ульвией Фаталиевой, Валентина Гунина потерпела поражение от Гюнай Мамедзаде, а Екатерина Лагно и Александра Горячкина завершили вничью поединки с Зейнаб Мамедъяровой и Гюльнар Мамедовой соответственно.

После третьего тура у женщин впереди идут команды России и Украины (по - 5 очков). Следом располагаются сборные Грузии и Польши, имеющие на один балл меньше.



Командный чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске продлится до 27 июня.