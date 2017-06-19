Team Empire представила новый состав по League of Legends
Организация Team Empire анонсировала новый состав по League of Legends на летний сплит Лиги Претендентов.
Состав Team Empire по League of Legends:
Димитриос «Freezy» Коузиокас — верхняя линия
Илья «DarkStar» Пигулев — лес
Пэрис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис — средняя линия
Кирилл «Disaflex» Ситников — стрелок
Даниил «darrow» Амелин — поддержка
Дмитрий «Bronyaw» Симиненко — игрок замены
Менеджер команды — Илья «Neromog» Ленивцев
Главный аналитик — Филипп «Haduken» Романов
«Если учесть то, как складывался для нас весенний сплит, мы показали отличный результат, выиграв Лигу Претендентов с составом, который обновили за несколько недель до финала. В весеннем сплите у нас обновился и состав, и тренерский штаб, и участие в ЛП. К сожалению, у менеджмента не было той возможности влиять на состав, которая есть сейчас. В межсезонье менеджмент провёл огромную работу, мы просмотрели много игроков на разные позиции и учитывали много факторов при выборе. Team Empire любит открывать таланты, поэтому в нашем составе появились молодые игроки в которых мы верим. Цель наша остаётся прежней — вернуться в LCL. Учитывая новую систему и уровень команд сплит обещает быть очень интересным», — прокомментировал спортивный директор Team Empire Александр «Stranger» Соломонов.
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