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Team Empire представила новый состав по League of Legends

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Организация Team Empire анонсировала новый состав по League of Legends на летний сплит Лиги Претендентов.

Состав Team Empire по League of Legends:

Димитриос «Freezy» Коузиокас — верхняя линия 
Илья «DarkStar» Пигулев —  лес
Пэрис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис —  средняя линия
Кирилл «Disaflex» Ситников — стрелок
Даниил «darrow» Амелин — поддержка
Дмитрий «Bronyaw» Симиненко — игрок замены

Менеджер команды —  Илья «Neromog» Ленивцев
Главный аналитик —  Филипп «Haduken» Романов

«Если учесть то, как складывался для нас весенний сплит, мы показали отличный результат, выиграв Лигу Претендентов с составом, который обновили за несколько недель до финала. В весеннем сплите у нас обновился и состав, и тренерский штаб, и участие в ЛП. К сожалению, у менеджмента не было той возможности влиять на состав, которая есть сейчас. В межсезонье менеджмент провёл огромную работу, мы просмотрели много игроков на разные позиции и учитывали много факторов при выборе. Team Empire любит открывать таланты, поэтому в нашем составе появились молодые игроки в которых мы верим. Цель наша остаётся прежней — вернуться в LCL. Учитывая новую систему и уровень команд сплит обещает быть очень интересным», — прокомментировал спортивный директор Team Empire Александр «Stranger» Соломонов.

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