Team Empire представила новый состав по League of Legends

Клемент «Puppey» Иванов: В детстве, когда «Доты» ещё не было, я мечтал стать рок-звездой

Капитан Team Secret Клемент «Puppey» Иванов в интервью RuHub рассказал об изменениях в атмосфере команды, о трудностях, через которые прошел коллектив, а также поделился мнением о развитии Dota-сцены.