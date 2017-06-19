Ангелос Постекоглу: Германия слишком сильна для нас

– Вины игроков в поражении нет. Германия слишком сильна для нас. Сначала нам было сложно собраться, давали сопернику много пространства. Может, так выражали уважение Германии. Во втором тайме собрались, работали умнее, оборона заиграла более слаженно. Мы разочарованы, приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.

Специалист пожаловался на то, что Австралия слишком рано пропустила гол.

– Мы все еще учимся. Но нам хватает характера и смелости. Парни выходились на поле и вели себя так, как мне и хотелось.