Ангелос Постекоглу: Германия слишком сильна для нас
– Вины игроков в поражении нет. Германия слишком сильна для нас. Сначала нам было сложно собраться, давали сопернику много пространства. Может, так выражали уважение Германии. Во втором тайме собрались, работали умнее, оборона заиграла более слаженно. Мы разочарованы, приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.
Специалист пожаловался на то, что Австралия слишком рано пропустила гол.
– Мы все еще учимся. Но нам хватает характера и смелости. Парни выходились на поле и вели себя так, как мне и хотелось.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция