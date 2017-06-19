Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ангелос Постекоглу: Германия слишком сильна для нас

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу заявил, что разочарован поражением от Германии (2:3).

– Вины игроков в поражении нет. Германия слишком сильна для нас. Сначала нам было сложно собраться, давали сопернику много пространства. Может, так выражали уважение Германии. Во втором тайме собрались, работали умнее, оборона заиграла более слаженно. Мы разочарованы, приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.

Специалист пожаловался на то, что Австралия слишком рано пропустила гол.

– Мы все еще учимся. Но нам хватает характера и смелости. Парни выходились на поле и вели себя так, как мне и хотелось.

Матч

Австралия - Германия - 2:3 (1:2)

Голы

Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).

Состав

Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки

Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)

Предупреждения:

Сэйнсбери, 64 - Горецка, 55

Судья:

Марк Гейгер (США)

Место и дата

19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тим Кэхилл: Могли отобрать очки у ГерманииПолузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал, что думает о поражении от Германии.Дмитрий Аленичев: Для меня фаворит Кубка конфедераций - сборная ЧилиГлавный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев назвал фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.Антонио Рюдигер: Мы – фавориты? На турнире много хороших сборныхЗащитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы над Австралией.Смелым помогает Мексика: итоги тура «Гонки за золотом»Смелым помогает Мексика: итоги тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги тура «Гонки за золотом на Кубке конфедераций»Эмре Джан: Видеоповторы лишают футбол эмоцийПолузащитник сборной Германии Эмре Джан – о видеоповторах и зрителях в Сочи.Джанни Инфантино: Организация Кубка конфедераций – прекраснаяПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил прекрасную организацию на Кубке конфедераций.Дракслер признан лучшим игроком матча Австралия – ГерманияПолузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер был признан лучшим игроком матче группового этапа Кубка конфедераций Австралия – Германия.Почему видеоповторы улучшат, и сохранят футбол. Колонка Алексея АндроноваПочему видеоповторы улучшат, и сохранят футбол. Колонка Алексея АндроноваДля чего вообще нужен видеоповтор?Матч Австралия – Германия собрал на трибунах стадиона «Фишт» более 28 тысяч зрителей28605 болельщиков собралось на сочинском стадионе «Фишт» на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.Эксперимент прошел успешно. Как молодежь Германии обыграла АвстралиюЭксперимент прошел успешно. Как молодежь Германии обыграла АвстралиюСборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций.Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедерацийДействующие чемпионы мира сборная Германии с победы начала свои выступления на Кубке конфедерации-2017.«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в Петербурге«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в ПетербургеМузыка, ливень и зрители с балкона: после поражения от чилийцев сборная Камеруна прилетела в Петербург и провела первую открытую тренировку.Михаил Гершкович: За видеоповторами – будущее футболаГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.В Санкт-Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок конфедераций бесплатноВ Санкт-Петербурге можно будет получить бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций-2017.Австралия – Германия – 2:3. Как это былоВ матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава ПанинаА Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина«Россия – не футбольная страна!», – сказал недавно теперь уже бывший главный тренер сборной России.Ролан Гусев: Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимоБывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.Дмитрий Булыкин: Португальцы являются фаворитами в матче со сборной РоссииБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 годаПопулярная мексиканская ведущая Инес Сайнс поделилась впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.Гилерме: У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с нимиГолкипер сборной России Маринато Гилерме прокомментировал игру будущего соперника российской команды - Португалии - в матче с Мексикой.
Футбол
Дмитрий Булыкин: Португальцы являются фаворитами в матче со сборной России
Футбол
Блаттер сравнил Юлию Степанову со школьной ябедой
Футбол
Президент «Маритиму» хочет вернуть Данни
Формула-1
Гран-при России-2018 состоится 30 сентября
все новости
Германия
Германиякалендарьстатистика
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
Ангелос Постекоглу
Ангелос Постекоглувсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости