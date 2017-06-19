Михалик и Ари начали тренироваться с «Локомотивом» на сборе в Австрии
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Защитник
Тарас Михалик и нападающий Ари провели
первые занятия с «Локомотивом»,
который находится на сборе в
Австрии
Михалик, пропустивший первые дни сбора по семейным обстоятельствам, заявил, что рад приступить к работе:
- Рад, что еще как минимум год проведу в «Локо». Сейчас предстоит много работы на сборах, так что все мысли уже о предстоящем сезоне и матче за Суперкубок.
Ари, в свою очередь, сказал:
- В «Локо» я чувствую себя отлично: у меня прекрасные отношения с партнерами по команде, болельщиками. Я счастлив продолжить играть здесь! Надеюсь в новом сезоне мы вместе не раз порадуемся новым победам!
На сборах в Австрии «Локомотив» пробудет до 1 июля. За это время команда проведет три контрольных матча.
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