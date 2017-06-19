Эмре Джан: Видеоповторы лишают футбол эмоций
Полузащитник сборной Германии Эмре Джан – о видеоповторах и зрителях в Сочи.
– Можно ли сказать, что Германия – фаворит турнира?
– Мы – чемпионы мира, но не единственная сильная команда. Есть Чили и другие хорошие сборные.
– Что скажете о системе видеоповторов?
– Считаю, что футбол не нуждается в нововведении, это лишает его эмоций.
– Как вам организация турнира?
– Хороший газон, отличный стадион, надеюсь, придёт больше болельщиков.
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