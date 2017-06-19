«Урал» забил 8 мячей в ворота «Асбеста»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты екатеринбургского «Урала», готовясь к новому сезону
РФПЛ, в контрольном матче забили восемь мячей в ворота клуба «Асбест», выступающего
в первенстве Свердловской области.
Встреча, прошедшая в понедельник в
Асбесте, завершилась
со счетом 8:1 в пользу «Урала».
Напомним, что «Урал» в минувшем сезоне стал 11-м в чемпионате России. Сезон-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует 16 июля.
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