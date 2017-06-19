Бурый медведь загрыз одного из участников забега на Аляске

Во время проведения марафона «Мемориал Роберта Спурра» 16-й летний бегун стал жертвой медведя. Об этом информирует портал ktuu.com.

Как сообщается, молодой человек успел передать смс-сообщение своей матери о том, что его преследует медведь. Когда организаторы гонки получили информацию о нападении медведя на одного из участников соревнований, сразу были организованы поиски. Позже тело спортсмена обнаружил один из волонтеров.

- Я бегаю в этих горах уже 30 лет. Иногда люди сходят с трассы и сообщают, что видели медведя. Обычно это ничего не значит. Но иногда все серьезно. Как в этот раз, – рассказал директор марафона Брэд Прекоски.