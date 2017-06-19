Антонио Рюдигер: Мы – фавориты? На турнире много хороших сборных
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы над Австралией (3:2).
– Могли забить еще один-два мяча и упростить себе задачу. Но победили по делу.
– Что думаете о системе видеоповторов?
– На мой взгляд, они делают футбол честным. Ничего плохого в них не вижу.
– Что скажете об организации турнира?
– Мы сыграли на прекрасном стадионе, все просто здорово!
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция