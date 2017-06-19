Антонио Рюдигер: Мы – фавориты? На турнире много хороших сборных

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы над Австралией (3:2).



– Могли забить еще один-два мяча и упростить себе задачу. Но победили по делу.



– Что думаете о системе видеоповторов?

– На мой взгляд, они делают футбол честным. Ничего плохого в них не вижу.



– Что скажете об организации турнира?

– Мы сыграли на прекрасном стадионе, все просто здорово!