Станислав Шевченко: Цель на «Финал шести» Мировой лиги – попасть в тройку сильнейших

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко считает, что обновленной мужской сборной России по волейболу по силам выполнить задачу и занять место в тройке по итогам «Финала шести» Мировой лиги.



«Цель сборной России в «Финале шести» Мировой лиги – попасть в тройку. Эта задача всегда стоит перед нашей командой. Нынешнему составу нашей сборной по силам выполнить ее. Очень интересно будет наблюдать за «Финалом шести», соперники там очень сильные. У нас есть еще одна возможность порадовать наших болельщиков», - приводит «Р-Спорт» слова Шевченко.





Российские волейболисты под руководством Сергея Шляпникова одержали пять побед в девяти матчах группового этапа Мировой лиги и пробились в «Финал шести», который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. Соперниками россиян будут сборные Бразилии, Франции, Сербии, Канады и США.