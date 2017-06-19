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Станислав Шевченко: Цель на «Финал шести» Мировой лиги – попасть в тройку сильнейших

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко считает, что обновленной мужской сборной России по волейболу по силам выполнить задачу и занять место в тройке по итогам «Финала шести» Мировой лиги.

«Цель сборной России в «Финале шести» Мировой лиги – попасть в тройку. Эта задача всегда стоит перед нашей командой. Нынешнему составу нашей сборной по силам выполнить ее. Очень интересно будет наблюдать за «Финалом шести», соперники там очень сильные. У нас есть еще одна возможность порадовать наших болельщиков», - приводит «Р-Спорт» слова Шевченко.


Российские волейболисты под руководством Сергея Шляпникова одержали пять побед в девяти матчах группового этапа Мировой лиги и пробились в «Финал шести», который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. Соперниками россиян будут сборные Бразилии, Франции, Сербии, Канады и США.

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