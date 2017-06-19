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Дмитрий Аленичев: Для меня фаворит Кубка конфедераций - сборная Чили

Источник:  Krsk.sibnovosti.ruКомментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев назвал фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.

- Честно говоря, хотелось бы, чтобы наши прошли как можно дальше. Но все мы прекрасно понимаем, кто у нас соперники. Здесь есть те же португальцы. Хорошо бы, если бы Россия прошла дальше, но фаворитом я ее не вижу. Пока для меня фаворит - сборная Чили, которая выглядит очень внушительно. Думаю, эта команда будет в двойке сильнейших, - цитируют Аленичева Sibnovosti.

Напомним, что в первом своем матче на турнире сборная Чили переиграла сборную Камеруна со счетом 2:0.

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