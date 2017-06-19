Тим Кэхилл: Могли отобрать очки у Германии
Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал, что думает о поражении от Германии (2:3).
– Пропустили голы в ключевые моменты матча. Наверное, могли бы отобрать очки у Германии. Но после того, как сравняли счёт, соперник очень быстро забил ещё пару мячей. Тем не менее, два гола в ворота Германии - уже великолепный результат. Хотя мы разочарованы поражением.
– Следом Камерун. Нужно побеждать. Готовы?
– Конечно! Мы и на этот матч вышли, чувствуя себя раскованно. Создали моменты, но лучшая команда забила три гола.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция