Тим Кэхилл: Могли отобрать очки у Германии

Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал, что думает о поражении от Германии (2:3).



– Пропустили голы в ключевые моменты матча. Наверное, могли бы отобрать очки у Германии. Но после того, как сравняли счёт, соперник очень быстро забил ещё пару мячей. Тем не менее, два гола в ворота Германии - уже великолепный результат. Хотя мы разочарованы поражением.



– Следом Камерун. Нужно побеждать. Готовы?

– Конечно! Мы и на этот матч вышли, чувствуя себя раскованно. Создали моменты, но лучшая команда забила три гола.