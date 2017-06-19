Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шляпников: Мы хорошо поработали

Источник:  FIVBКомментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников считает, что его подопечным после выхода в «Финал шести» Мировой лиги надо улучшить свою игру во всех элементах.

«Мы хорошо поработали. Это тот результат, которого мы ждали. Игроки действовали дисциплинированно на площадке. Но перед будущими играми нам необходимо улучшить игру во всех элементах», - приводит слова Шляпникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная России в воскресенье обыграла команду Ирана в матче группового этапа Мировой лиги и отобралась в «Финал шести» турнира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Жигалов: Написать рэп про российский волейбол? Почему нет?Максим Жигалов: Написать рэп про российский волейбол? Почему нет?Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов в душевном интервью «Советскому спорту» о начале карьеры, легендах «Белогорья»Станислав Шевченко: Цель на «Финал шести» Мировой лиги – попасть в тройку сильнейшихПрезидент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко считает, что обновленной мужской сборной России по волейболу по силам выполнить задачу и занять место в тройке по итогам «Финала шести» Мировой лиги.Россия сыграет с Канадой и Бразилией в «Финале шести» Мировой лигиСтали известны составы подгрупп «Финала шести» Мировой лиги по волейболу.Появились характер и игра. Пять выводов о сборной РоссииПоявились характер и игра. Пять выводов о сборной России«Советский спорт» подводит итоги выступления сборной России на третьем этапе Мировой лиги, в котором россияне одержали три победы.Определились все участники «Финала шести» Мировой лиги по волейболуСтали известны все сборные, которые сыграют в «Финале шести» Мировой лиги по волейболу.Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги!Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги!«Советский спорт» рассказывает о том, как обновленная сборная России по волейболу преодолела все трудности.Дмитрий Ковалев: Мы стали сплоченнееКапитан сборной России по волейболу связующий Дмитрий Ковалев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» подвел итоги третьего этапа Мировой лиги.Россия обыграла Иран в матче Мировой лиги и вышла в «Финал шести»Матч мировой лиги по волейболу между мужскими сборными России и Ирана завершился победой российской команды. Счет по партиям - 3:0 в пользу сборной России.Ильяс Куркаев: Завелся, начал отвечать американцам, а надо было игратьИльяс Куркаев: Завелся, начал отвечать американцам, а надо было игратьКорреспондент «Советского спорта» передает свежие эмоции сборной России по волейболу после победы над командой США.Ильяс Куркаев: Шляпников просил нас быть сконцентрированнымиЦентральный блокирующий сборной России Ильяс Куркаев рассказал «Советскому спорту» об установке тренерского штаба перед решающим сетом в матче против США.Америка сломлена! Дерзкая волейбольная молодежь России покоряет сердцаАмерика сломлена! Дерзкая волейбольная молодежь России покоряет сердца«Советский спорт» рассказывает о том, как сборная России по волейболу одержала героическую победу над командой США впервые за три года.Российские волейболисты обыграли команду СШАВолейболисты сборной России в матче Мировой лиги обыграли команду США.Максим Жигалов: В Польше гораздо больше любят волейбол, чем в РоссииМаксим Жигалов: В Польше гораздо больше любят волейбол, чем в РоссииДиагональный сборной России Максим Жигалов в интервью «Советскому спорту» рассказал о первой тренировке после победы над Польшей.Сергей Шляпников: Не можем сказать, сыграет ли Власов с США и ИраномГлавный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу над Польшей (3-0) в Катовице в матче третьей недели Мировой лиги в группе H и рассказал о травме Ильи Власова.Ильяс Куркаев: Бились за Власова, надеюсь, что все обойдетсяИльяс Куркаев: Бились за Власова, надеюсь, что все обойдетсяИльяс Куркаев поделился с «Советским спортом» своими впечатлениями от победы над сборной Польши.Дмитрий Волков: Свист поляков? Мне все равно!Доигровщик сборной России Дмитрий Волков рассказал «Советскому спорту» о победе над командой Польши на этапе Мировой лиги в Катовицах.Лихо, братцы! Как сборная России поляков разгромилаЛихо, братцы! Как сборная России поляков разгромила«Советский спорт» рассказывает, как сборная России по волейболу в принципиальном матче уверенно победила команду Польши на ее территории.Сборная России в гостях обыграла поляков в Мировой лигеВолейболисты сборной России в матче Мировой лиги переиграли команду Польши.Егор Клюка: Алекно и Шляпников совсем разныеЕгор Клюка: Алекно и Шляпников совсем разныеСборная России по волейболу в экспериментальном составе бьется за попадание в «Финал шести» Мировой лиги.
Футбол
Дмитрий Аленичев: Иногда судьи ошибаются, поэтому система является огромным плюсом
Футбол
Средняя посещаемость матчей первого тура Кубка конфедераций составила 36680 человек
Футбол
Дмитрий Аленичев: Для меня фаворит Кубка конфедераций - сборная Чили
Волейбол
Россия сыграет с Канадой и Бразилией в «Финале шести» Мировой лиги
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Шляпников
Сергей Шляпниковвсе новости
Мировая лига
Мировая лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости