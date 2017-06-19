Сергей Шляпников: Мы хорошо поработали

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников считает, что его подопечным после выхода в «Финал шести» Мировой лиги надо улучшить свою игру во всех элементах.

«Мы хорошо поработали. Это тот результат, которого мы ждали. Игроки действовали дисциплинированно на площадке. Но перед будущими играми нам необходимо улучшить игру во всех элементах», - приводит слова Шляпникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная России в воскресенье обыграла команду Ирана в матче группового этапа Мировой лиги и отобралась в «Финал шести» турнира.