Дмитрий Аленичев: Иногда судьи ошибаются, поэтому система является огромным плюсом

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал систему видеоповторов (VAR), которая используется во время матчей Кубка конфедераций.

- Видеоповторы – это зло или благо для современного футбола? Когда уже пошли разговоры об их введении, я не мог определиться — хорошо это или плохо. Мне надо было посмотреть, как это выглядит. После первых матчей Кубка Конфедераций, когда с помощью видеоповторов отменяли голы, я понял, что видеосистема нужна. Конечно, иногда судьи ошибаются, поэтому система является огромным плюсом для избавления от возможной предвзятости, - цитируют Аленичева Sibnovosti.

Напомним, что впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика (2:2). Отметим, что до этого подобная система в нынешнем году тестировалась и на молодежном чемпионате мира.