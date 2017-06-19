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Агент Костаса Маноласа: Информация о переговорах с «Зенитом» - это слухи

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Иоаннис Эвангелопулос, агент греческого защитника итальянской «Ромы» Костаса Маноласа, опроверг информацию о переговорах с «Зенитом».

- Информация о переговорах с «Зенитом» - это слухи. В данный момент нет никаких переговоров, никаких контактов с российским клубом. Я даже не знаком с Роберто Манчини, - цитирует Эвангелопулоса «Р-Спорт».

Ранее, Sky Sport Italia сообщила, что «Зенит» предложил защитнику «Ромы» Костасу Манолосу зарплату в размере 3,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манолас принял участие в 45 матчах «Ромы» и отдал две результативные передачи. Его контракт с «волками» рассчитан до июня 2019 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 30 миллионов евро.

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