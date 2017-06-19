Российские баскетболистки обыграли черногорок
Источник: Лента.РуКомментарии
Баскетболистки женской сборной России обыграли команду
Черногории в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.
Встреча, прошедшая в понедельник в Чехии, завершилась со
счетом 78:54 в пользу россиянок. В составе победителей самым результативным
игроком стала защитник Эпифанни Принс, набравшая 13 очков.
Сборная России одержала вторую победу в трех встречах в
рамках группового турнира, набрала пять очков и со второго места вышла в
плей-офф соревнований. Первую строчку в квартете D заняла команда Бельгии (6
очков). Соперник россиянок по 1/8 финала определится позднее в понедельник.
Турнир проходит с 16 по 27 июня в Чехии.
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