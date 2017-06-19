Российские баскетболистки обыграли черногорок

Баскетболистки женской сборной России обыграли команду Черногории в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в понедельник в Чехии, завершилась со счетом 78:54 в пользу россиянок. В составе победителей самым результативным игроком стала защитник Эпифанни Принс, набравшая 13 очков.

Сборная России одержала вторую победу в трех встречах в рамках группового турнира, набрала пять очков и со второго места вышла в плей-офф соревнований. Первую строчку в квартете D заняла команда Бельгии (6 очков). Соперник россиянок по 1/8 финала определится позднее в понедельник.

Турнир проходит с 16 по 27 июня в Чехии.