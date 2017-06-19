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Джанни Инфантино: Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино систему видеоповторов (VAR), которая используется во время матчей Кубка конфедераций.

- Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения. Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями. То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям - это будущее современного футбола, - цитируют Инфантино ТАСС.

Напомним, что впервые в истории Кубка конфедераций гол был отменен после просмотра видеоповтора. Это произошло во время матча Португалия – Мексика (2:2). Отметим, что до этого подобная система в нынешнем году тестировалась и на молодежном чемпионате мира.

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