Анатолий Бышовец: Сборная России не проиграет Португалии на Кубке конфедераций

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

- Сборные России и Чили имеют преимущество перед португальцами и немцами в дополнительном дне отдыха. Мне кажется, это скажется на мобильности игроков. Ну и психологически португальцам будет сложнее после ничьей в первом туре. К тому же энергия болельщиков, которые будут гнать сборную России вперед, прибавит сил. У нашей команды неплохие шансы на победу. Уверен, что мы как минимум не проиграем, - передает слова Бышовца «Р-Спорт».

Напомним, что матч второго тура в группе А состоится 21 июня на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.