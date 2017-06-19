Воронцевич подписал новый контракт с ЦСКА

Российский форвард Андрей Воронцевич заключил новое трехлетнее соглашение с ЦСКА.



«Очень рад продлению отношений с клубом. Здесь я провел 11 лет, ЦСКА для меня родной дом, где любят и ждут. Здорово остаться здесь еще на три сезона. Быть армейцем – это почет и гордость. Наша история продолжается, и, уверен, она обогатится еще многими большими победами», - сказал Воронцевич в интервью пресс-службе армейского клуба.



Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. По количеству проведенных матчей за армейцев 29-летний баскетболист уступает только Виктору Хряпе – 555 против 570.