Димитрис Итудис: Воронцевич еще покажет свой лучший баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что форвард Андрей Воронцевич, продливший контракт с армейским клубом, еще покажет свой лучший баскетбол.



«Воронцевич – тяжелый форвард современной формации, важный для нас российский игрок. Он провел 11 лет в ЦСКА и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном спортивном возрасте, и мы надеемся, что он еще покажет свой лучший баскетбол. Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу», - сказал Итудис в интервью пресс-службе армейского клуба.



Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. По количеству проведенных матчей за армейцев 29-летний баскетболист уступает только Виктору Хряпе – 555 против 570.