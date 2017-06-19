Димитрис Итудис: Воронцевич еще покажет свой лучший баскетбол
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что форвард Андрей Воронцевич, продливший контракт с
армейским клубом, еще покажет свой лучший баскетбол.
«Воронцевич – тяжелый форвард
современной формации, важный для нас российский игрок. Он провел 11 лет в ЦСКА
и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном
спортивном возрасте, и мы надеемся, что он еще покажет свой лучший баскетбол.
Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу», - сказал Итудис в интервью
пресс-службе армейского клуба.
Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. По количеству проведенных матчей за армейцев 29-летний баскетболист уступает только Виктору Хряпе – 555 против 570.
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