Бибрас Натхо присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Израильский полузащитник Бибрас Натхо
присоединился к московскому ЦСКА на сборе в Австрии, сообщает официальный
микроблог армейского клуба в «твиттере».
Первый предсезонный сбор ЦСКА в Австрии начался 14 июня и завершится 25 июня. Натхо было разрешено выйти из отпуска позже из-за загруженности в играх за национальную сборную. 24 июня у армейцев запланирована товарищеская игра с местным «Штурмом».
И ещё одно пополнение в Бад-Тацмансдорфе! На сбор #ЦСКАвАвстрии прилетел Бибрас @BibarsNatcho, который приехал позже из-за игр за сборную pic.twitter.com/ZI4mFwyPUt— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 июня 2017 г.
Напомним, что сезон-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует 16 июля.
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