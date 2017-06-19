Евгений Макеев: Я был готов к уходу из «Спартака»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Защитник Евгений Макеев, перешедший из
московского «Спартака» в «Ростов», признался, что был готов к уходу из
московского клуба.
«Всегда когда-то что-то заканчивается, это спорт,
поэтому я к этому (уходу из «Спартака») был готов. И то, что я поменял клуб,
думаю, это нормально, ничего в этом страшного нет. Я это воспринял вполне
нормально», - сказал Макеев, чьи слова приводит официальный канал «Ростова» в
Youtube.
Ранее в июне 27-летний Макеев покинул «Спартак», цвета которого в общей сложности защищал на протяжении десяти лет, и подписал долгосрочный контракт с «Ростовом».
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