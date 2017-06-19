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«Ювентус» договорился о переходе из «Баварии» Дугласа Косты

Источник:  BildКомментарии

Итальянский «Ювентус» договорился с немецкой «Баварией» о переходе из мюнхенского клуба бразильского полузащитника Дугласа Косты, сообщает Bild.

Как утверждает издание, при этом сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. В «Ювентусе» Коста будет получать девять миллионов в год.

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» требует от «Ювентуса» за трансфер 50 миллионов, но туринцы намерены снизить цену, используя хорошие отношения между клубами.

Дуглас Коста перешел в «Баварию» в 2015 году из донецкого «Шахтера». В минувшем сезоне 26-летний хавбек в 34 матчах за мюнхенцев в различных турнирах забил семь голов и сделал девять результативных передач.

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