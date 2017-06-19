«Ювентус» договорился о переходе из «Баварии» Дугласа Косты
Источник: BildКомментарии
Итальянский «Ювентус» договорился с немецкой «Баварией»
о переходе из мюнхенского клуба бразильского полузащитника Дугласа Косты,
сообщает Bild.
Как утверждает издание, при этом сумма трансфера
составит около 40 миллионов евро. В «Ювентусе» Коста будет получать девять
миллионов в год.
Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» требует от «Ювентуса»
за трансфер 50 миллионов, но туринцы намерены снизить цену, используя хорошие
отношения между клубами.
Дуглас Коста перешел в «Баварию» в 2015 году из донецкого «Шахтера». В минувшем сезоне 26-летний хавбек в 34 матчах за мюнхенцев в различных турнирах забил семь голов и сделал девять результативных передач.
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