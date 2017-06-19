Бернд Лено: Сегодня была моя худшая игра

Вратарь сборной Германии Бернд Лено назвал свою игру в матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Австралии одной из худших в карьере.



«Сегодня была моя худшая игра. Особенно я расстроен тем, как пропустил второй гол, я допустил ошибку, а в ситуации с первым мне откровенно не повезло, тот удар было очень сложно отразить. Но я не считаю, что допустил вратарскую ошибку, когда австралийцы забили нам первый мяч. Мы смогли одержать победу, это хорошо. Конечно, мне обидно. Но завтра надо проснуться, пойти на тренировку и выложиться там по-полной», - приводит «Р-Спорт» слова Лено.



Немцы в понедельник на стадионе «Фишт» в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2. Сборная Германии перед турниром лишилась из-за травмы своего основного вратаря Мануэля Нойера.