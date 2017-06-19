Бернд Лено: Сегодня была моя худшая игра
Вратарь сборной Германии Бернд Лено назвал свою
игру в матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Австралии одной из
худших в карьере.
«Сегодня была моя худшая игра. Особенно я
расстроен тем, как пропустил второй гол, я допустил ошибку, а в ситуации с
первым мне откровенно не повезло, тот удар было очень сложно отразить. Но я не
считаю, что допустил вратарскую ошибку, когда австралийцы забили нам первый
мяч. Мы смогли одержать победу, это хорошо. Конечно, мне обидно. Но завтра надо
проснуться, пойти на тренировку и выложиться там по-полной», - приводит
«Р-Спорт» слова Лено.
Немцы в понедельник на стадионе «Фишт» в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2. Сборная Германии перед турниром лишилась из-за травмы своего основного вратаря Мануэля Нойера.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция