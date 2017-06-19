Шкодран Мустафи: В первом тайме мы должны были забивать больше
Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи
считает, что немецкие футболисты заслуженно обыграли австралийцев в матче
группового этапа Кубка конфедераций.
«Я считаю, что в первом тайме мы, конечно, должны
были забивать на один или два гола больше. Но уверен, что мы победили сегодня
заслуженно», - приводит «Р-Спорт» слова Мустафи.
Немцы в понедельник на стадионе «Фишт» в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2. Следующий матч на турнире немцы проведут 22 июня на «Казань Арене» со сборной Чили.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция