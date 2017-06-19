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Шкодран Мустафи: В первом тайме мы должны были забивать больше

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи считает, что немецкие футболисты заслуженно обыграли австралийцев в матче группового этапа Кубка конфедераций.

«Я считаю, что в первом тайме мы, конечно, должны были забивать на один или два гола больше. Но уверен, что мы победили сегодня заслуженно», - приводит «Р-Спорт» слова Мустафи.

Немцы в понедельник на стадионе «Фишт» в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2. Следующий матч на турнире немцы проведут 22 июня на «Казань Арене» со сборной Чили.

Матч

Австралия - Германия - 2:3 (1:2)

Голы

Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).

Состав

Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки

Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)

Предупреждения:

Сэйнсбери, 64 - Горецка, 55

Судья:

Марк Гейгер (США)

Место и дата

19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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