Шкодран Мустафи: В первом тайме мы должны были забивать больше

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи считает, что немецкие футболисты заслуженно обыграли австралийцев в матче группового этапа Кубка конфедераций.



«Я считаю, что в первом тайме мы, конечно, должны были забивать на один или два гола больше. Но уверен, что мы победили сегодня заслуженно», - приводит «Р-Спорт» слова Мустафи.



Немцы в понедельник на стадионе «Фишт» в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2. Следующий матч на турнире немцы проведут 22 июня на «Казань Арене» со сборной Чили.