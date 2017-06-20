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Евро (U21). Англия победила Словакию, Польша и Швеция сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Молодежная сборная Англии вышла в лидеры группы A Евро (U21), который проходит в Польше.

Во втором туре группового этапа в Кельце Англия нанесла поражение Словакии (2:1). Победный гол на 61-й минуте забил полузащитник «Саутгемптона» Натан Редмонд.

В другом матче в Люблине хозяева турнира поделили очки со Швецией (2:2). Отметим, что у скандинавов на 36-й минуте счет сравнял бывший форвард ЦСКА Карлос Страндберг.

После двух туров у Англии четыре очка, у Словакии – три, у Швеции – два, у Польши – одно.

В заключительном туре 22 июня сыграют: Словакия – Швеция, Англия – Польша.

Польша

Евро (U21)

Групповой этап

Группа A

2-й тур

Словакия – Англия – 1:2 (1:0)

Голы: Хриен, 23 – Моусон, 50. Редмонд, 61.

Польша – Швеция – 2:2 (1:2)

Голы: Монета, 6. Ковнацки, 90, с пенальти – Страндберг, 36. Уне-Ларссон, 41.

Турнирное положение: 1. Англия – 4 очка. 2. Словакия – 3. 4. Швеция – 2. 4. Польша – 1.

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