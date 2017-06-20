Фернандеш является главной трансферной целью «Фенербахче»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Фенербахче».

По данным Milliyet, 31-летний португалец является одной из главных целей турецкого клуба в ближайшее трансферное окно.

Фернандеш провел в «Локомотиве» три сезона и за это время забил 14 голов и сделал 12 голевых передач в 54 матчах премьер-лиги.

По итогам минувшего сезона болельщики «Локомотива» признали Фернандеша лучшим игроком команды.

Отметим, что в 2011-2014 годах Фернандеш играл в Турции за «Бешикташ». За это время он забил 15 голов и сделал 26 голевых передач в 91 матче национального чемпионата. В 2011 году вместе с клубом он выиграл Кубок Турции.

Добавим, что минувший сезон «Фенербахче» завершил на третьем месте в чемпионате и получил право сыграть в Лиге Европы.

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