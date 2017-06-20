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«Локомотив» разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубами

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник Роман Шишкин получил разрешение от «Локомотива» на переговоры с другими клубами, сообщает ТАСС.

«Локомотив» предоставил Шишкину официальное уведомление о том, что теперь он может вести переговоры с другими клубами – руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты. Тренерский штаб команды на игрока не рассчитывает», – сообщает источник, близкий к «Локомотиву».

Напомним, Шишкин выступает в «Локомотиве» с 2010 года. В зимнее трансферное окно 30-летний игрок обороны перешел в «Краснодар» на правах аренды и сыграл за комнаду в шести матчах.

В составе «Локомотива» Шишкин стал обладателем Кубка России 2015 года.

Сейчас защитник находится в расположении сборной России, которая выступает на Кубке конфедераций.

Добавим, что контракт Шишкина с «Локомотивом» действует еще полтора года.

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