Конте провел успешные переговоры с «Челси»
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте близок к подписанию нового контракта с «синими».
По данным Daily Mail, 47-летний итальянец провел успешные переговоры с исполнительным директором клуба Мариной Грановской. Ожидается, что после продления контракта зарплата Конте вырастит до 9,5 миллиона фунтов.
В ближайшие дни у тренера намечена новая встреча с руководством, теперь уже с участием владельца клуба Романа Абрамовича.
Также на этой неделе можно ждать активности клуба на трансферном рынке, что также является одним из условий, выдвинутых итальянцем.
Не исключено, что «Челси» уже в скором времени договорится с «Эвертоном» о трансфере форварда Ромелу Лукаку. Также клуб по-прежнему рассчитывает подписать защитников Алекса Сандро из «Ювентуса» и Тьемуэ Бакайоко из «Монако».
Напомним, в первый год работы с «Челси» Конте привел команду к победе в премьер-лиге и вывел в финал Кубка Англии.