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Конте провел успешные переговоры с «Челси»

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к подписанию нового контракта с «синими».

По данным Daily Mail, 47-летний итальянец провел успешные переговоры с исполнительным директором клуба Мариной Грановской. Ожидается, что после продления контракта зарплата Конте вырастит до 9,5 миллиона фунтов.

В ближайшие дни у тренера намечена новая встреча с руководством, теперь уже с участием владельца клуба Романа Абрамовича.

Также на этой неделе можно ждать активности клуба на трансферном рынке, что также является одним из условий, выдвинутых итальянцем.

Не исключено, что «Челси» уже в скором времени договорится с «Эвертоном» о трансфере форварда Ромелу Лукаку. Также клуб по-прежнему рассчитывает подписать защитников Алекса Сандро из «Ювентуса» и Тьемуэ Бакайоко из «Монако».

Напомним, в первый год работы с «Челси» Конте привел команду к победе в премьер-лиге и вывел в финал Кубка Англии.

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