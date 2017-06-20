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Мэтт Митрион: Емельяненко будет в нокауте

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Американский боец MMA Мэтт Митрион заявил, что отправит в нокаут Федора Емельяненко в бое, который пройдет 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«Я понимаю, что он легенда. Знаю, чего он добился в своей карьере. Но мне платят не для того, чтобы я замер от восхищения. Так что я выйду, буду бить, и мою руку поднимут вверх. Федор будет в нокауте. Я ожидаю, что он будет в своей лучшей форме. Но мало кто в мире может выдержать мой удар. А выдерживать эти удары три раунда? Никто», – приводит Lenta.ru слова Митриона.

Напомним, 38-летний американец одержал 11 побед при шести поражениях. На счету 40-летнего Емельяненко 36 побед при четырех поражениях.

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