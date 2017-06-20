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Хакеры Fancy Bears раскрыли переписку Макларена с МОК

Источник:  RT на русскомКомментарии

Хакеры Fancy Bears опубликовали переписку между главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает «RT на русском».

Макларену намекнули, что его работа в полной мере не удовлетворила МОК, который взял на себя обязательство окончательно разобраться в скандале и наказать виновных.

В письме директор МОК по правовым вопросам Говард Стапп выражает недовольство работой комиссии Макларена. Он заявляет, что недоговоренности, возникшие между Маклареном и WADA по поводу публикации доклада и отсутствие связи комиссии с МОК поставили олимпийское движение в очень неловкое положение.

Стапп также отмечает, что комитет всегда выступал за разбор каждого нарушения в отдельности – без применения коллективной ответственности.

Напомним, Макларен представил две части доклада по своему расследованию фактов применения допинга в российском спорте.

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