Хакеры Fancy Bears раскрыли переписку Макларена с МОК

Хакеры Fancy Bears опубликовали переписку между главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает «RT на русском».

Макларену намекнули, что его работа в полной мере не удовлетворила МОК, который взял на себя обязательство окончательно разобраться в скандале и наказать виновных.

В письме директор МОК по правовым вопросам Говард Стапп выражает недовольство работой комиссии Макларена. Он заявляет, что недоговоренности, возникшие между Маклареном и WADA по поводу публикации доклада и отсутствие связи комиссии с МОК поставили олимпийское движение в очень неловкое положение.

Стапп также отмечает, что комитет всегда выступал за разбор каждого нарушения в отдельности – без применения коллективной ответственности.

Напомним, Макларен представил две части доклада по своему расследованию фактов применения допинга в российском спорте.