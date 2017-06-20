Мехмет Шолль: В тюрьме Криштиану Роналду получит звание «Мисс сентябрь»
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывший полузащитник «Баварии»
Мехмет Шолль высказадлся о ситуации с нападающим «Реала» и сборной Португалии
Криштиану Роналду, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов.
«Если Криштиану Роналду на самом деле виновен, то его посадят. И я беспокоюсь, что в тюрьме он получит звание «Мисс сентябрь», – приводит «RT на русском» слова Шолля.
Напомним, на прошлой неделе прокуратура Испании подала иск против Криштиану Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 миллиона евро. После этого появилась информация о том, что португалец захотел сменить клуб.
Сейчас форвард находится в расположении сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций в России.
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