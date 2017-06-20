Мехмет Шолль: В тюрьме Криштиану Роналду получит звание «Мисс сентябрь»

Бывший полузащитник «Баварии» Мехмет Шолль высказадлся о ситуации с нападающим «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов.

«Если Криштиану Роналду на самом деле виновен, то его посадят. И я беспокоюсь, что в тюрьме он получит звание «Мисс сентябрь», – приводит «RT на русском» слова Шолля.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Испании подала иск против Криштиану Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 миллиона евро. После этого появилась информация о том, что португалец захотел сменить клуб.

Сейчас форвард находится в расположении сборной Португалии, которая выступает на Кубке конфедераций в России.