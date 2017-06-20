Алексей Сорокин: Как ни странно, проблем нет, Кубок конфедераций идет гладко

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил старт Кубка конфедераций и зрительский интерес к турниру.

– Как ни странно, никаких проблем нет, – сказал Сорокин в интервью «Известиям». – Все идет гладко. Ни одного нарекания от команд нам не поступало. Есть какие-то мелкие операционные моменты, но они заметны только нам, организаторам. Безусловно, по итогам турнира все эти ситуации мы разберем. А в целом, никаких особо тревожных моментов отметить нельзя.

– Несмотря на опасения, болельщиков на стадионах действительно много. Довольны посещаемостью?

– Да, любителей футбола достаточно много. На игру Камерун – Чили, к примеру, пришло 33 тысяч человек. Это очень хороший показатель для матча, в котором не играет сборная-хозяйка турнира. Уже совсем скоро, 21 июня, на стадионе «Спартак» нас ждет супераншлаг на игре Россия – Португалия. А вообще, надеемся, уже по первым играм болельщики поймут, что у них есть возможность увидеть яркие, динамичные команды и хороший футбол, который при этом еще и отлично организован, – и еще пойдут в кассы покупать билеты.