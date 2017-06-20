«Амкар» просматривает защитника «Зенита-2»
Защитник «Зенита-2»
Илья Зуев может перейти в «Амкар», сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации источника, в воскресенье 23-летний игрок обороны прибыл в «Амкар» на просмотр. Решение по нему будет принято в начале следующей недели.
Отметим, что в случае перехода Зуева «Амкар» полностью выкупит трансфер игрока, стоимость которого оценивается в десять миллионов рублей.
Зуев выступает за «Зенит-2» с 2013 года. В двух сезонах ФНЛ на его счету шесть голов в 64 матчах. До этого он забил восемь голов в 48 матчах второго дивизиона.
Добавим, что в 2013-2016 годах Зуев играл за молодежную сборную России.
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