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«Спартак» ведет переговоры с Эменике

Источник:  MilliyetКомментарии

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает турецкое издание Milliyet.

По данным источника, 30-летний нигериец ведет переговоры с красно-белыми. При этом клуб из Стамбула не будет препятствовать переходу, так как уход Эменике позволит «Фенербахче» разгрузить платежную ведомость.

В минувшем сезоне Эменике забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 16 матчах турецкой высшей лиги.

Напомним, Эменике выступал за «Спартак» в 2011-2013 годах и забил 24 гола в 51 матче.

Также Milliyet сообщил об интересе «Фенербахче» к полузащитнику «Локомотива» Мануэлу Фернандешу.

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