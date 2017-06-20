«Аризона» не будет предлагать Доуну новый контракт
Источник: NHLКомментарии
Форвард Шейн Доун
завершил выступление за «Аризону». Руководство клуба приняло решение не
предлагать 40-летнему нападающему новый контракт.
«Пришло время двигаться дальше и сфокусироваться на молодой и талантливой группе игроков и нашем очень ярком будущем, – приводит официальный сайт НХЛ слова владельца «Аризоны» Эндрю Бэрровея. – Учитывая, как много Шейн сделал для организации и какое значение для нее имеет, решение далось нам крайне непросто».
Напомним, Доун дебютировал в клубе в сезоне 1995/1996, когда команда играла в Виннипеге. За 22 года форвард провел 1540 матчей и набрал 972 (402+570) очка.
1 июля Доун станет неограниченно свободным агентом.
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