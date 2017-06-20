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Илона Корстин: Россия может войти в тройку лучших на Евробаскете

Источник:  ТАССКомментарии

Трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о перспективах сборной России на Евробаскете.

«Команда у нас новая, только ищет свою игру, ей не хватает опыта. С другой стороны, мы показываем уверенную игру, являемся в статистике первыми по очкам и подборам, – приводит ТАСС слова Корстин. – Если усилить защиту, убрать ненужные потери, пойдут броски у наших снайперов, то мы можем войти в тройку».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе D и 20 июня сыграет в квалификационном матче за выход в ¼ финала с Грецией, которая стала третьей в группе C. Победитель матча сыграет с Турцией.

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