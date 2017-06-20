Илона Корстин: Россия может войти в тройку лучших на Евробаскете
Источник: ТАССКомментарии
Трехкратная чемпионка
Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о
перспективах сборной России на Евробаскете.
«Команда у нас новая, только ищет свою игру, ей не хватает опыта.
С другой стороны, мы показываем уверенную игру, являемся в статистике первыми
по очкам и подборам, – приводит ТАСС слова Корстин. – Если усилить защиту,
убрать ненужные потери, пойдут броски у наших снайперов, то мы можем войти в
тройку».
Напомним, сборная России заняла второе место в группе D и 20 июня сыграет в квалификационном матче за выход в ¼ финала с Грецией, которая стала третьей в группе C. Победитель матча сыграет с Турцией.
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