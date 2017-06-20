Йоахим Лев: Я очень доволен матчем с Австралией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча Кубка конфедераций с Австралией (3:2) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Мы прекрасно смотрелись в первой половине встречи, нам удавались хорошие комбинации. Единственное, что нас не устроило по первому тайму, – счет на табло (2:1).

При таком количестве голевых моментов, мы должны были вести с большей разницей. Многие футболисты впервые сыграли на таком серьезном международном турнире. Я очень доволен», – приводит слова Лева официальный сайт ФИФА.

Напомним, во втором туре 22 июня Германия сыграет с Чили на «Казань Арене».