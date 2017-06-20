Юлиан Дракслер: Против сборной Чили нам надо играть гораздо лучше
Капитан сборной
Германии Юлиан Дракслер прокомментировал матч Кубка конфедераций с Австралией
(3:2) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
«После перерыва мы немного потеряли нити игры. Сегодня для нас было важно набрать три очка. Победа – это главное. Против сборной Чили нам надо играть гораздо лучше», – приводит слова Дракслера официальный сайт ФИФА.
Напомним, во втором туре 22 июня Германия сыграет с Чили на «Казань Арене».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция