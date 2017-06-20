Юлиан Дракслер: Против сборной Чили нам надо играть гораздо лучше

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал матч Кубка конфедераций с Австралией (3:2) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«После перерыва мы немного потеряли нити игры. Сегодня для нас было важно набрать три очка. Победа – это главное. Против сборной Чили нам надо играть гораздо лучше», – приводит слова Дракслера официальный сайт ФИФА.

Напомним, во втором туре 22 июня Германия сыграет с Чили на «Казань Арене».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча