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Россия побеждает на Евробаскете, Инфантино нравятся повторы, Маклареном недовольны в МОК и другие новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Германия побеждает в Сочи Австралию, которая смогла забить два гола в ворота чемпионов мира.

2. Сборная России заняла второе место на групповом этапе женского Евробаскета после победы над Черногорией. Сегодня играем за выход в четвертьфинал с Грецией.

3. Работа главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена не устроила МОК. Узнать об этом помогли хакеры.

4. Президента ФИФА Джанни Инфантино радуют видеоповторы.

5. Средняя посещаемость первых матчей Кубка конфедерации достойная. Алексей Сорокин подтверждает.

6. Конте очень близок к тому, чтобы получать в «Челси» 9,5 миллиона фунтов.

7. А Дуглас Коста, похоже, все же переходит в «Ювентус».

8. Трансферные новости. Близится открытие окна, следовательно в Турции снова отправляют Эменике в «Спартак». В обратном направлении может проследовать Мануэл Фернандеш.

9. Стали известны состав групп Финала шести Мировой лиги.

10. Пока Германия играла с Австралией, в Сочи решили закрыть местный футбольный клуб.

Цитата дня: Агент Костаса Маноласа: Информация о переговорах с «Зенитом» – это слухи

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