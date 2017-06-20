Юлиан Брандт: С Австралией не все было идеально, но это в порядке вещей

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал матч Кубка конфедераций с Австралией (3:2) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Это положительный результат для нас. Конечно, не все было идеально, но это в порядке вещей. Это был наш первый матч на турнире. Нашей главной задачей была победа», – приводит слова Брандта официальный сайт ФИФА.

Напомним, во втором туре 22 июня Германия сыграет с Чили на «Казань Арене».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча