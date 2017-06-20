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Юлиан Брандт: С Австралией не все было идеально, но это в порядке вещей

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал матч Кубка конфедераций с Австралией (3:2) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Это положительный результат для нас. Конечно, не все было идеально, но это в порядке вещей. Это был наш первый матч на турнире. Нашей главной задачей была победа», – приводит слова Брандта официальный сайт ФИФА.

Напомним, во втором туре 22 июня Германия сыграет с Чили на «Казань Арене».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Австралия - Германия - 2:3 (1:2)

Голы

Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).

Состав

Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки

Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)

Предупреждения:

Сэйнсбери, 64 - Горецка, 55

Судья:

Марк Гейгер (США)

Место и дата

19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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