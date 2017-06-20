«МЮ» сомневается в целесообразности трансфера Роналду
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В «Манчестер Юнайтед» серьезно задумались над возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.
Отмечается, что «красные дьяволы» не верят в желание игрока вернуться в Англию. Клуб считает, что форвард использует их, чтобы «выбить» себе улучшенный контракт от мадридского «Реала».
Согласно источнику, такого же мнения придерживается и тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что 32-летний Роналду решил покинуть «сливочных» из-за обвинений в неуплате налогов.
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