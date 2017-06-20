Гвардиола отказался от услуг Обамеянга и хочет видеть в «Сити» Алексиса Санчеса

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает работу над усилением состава. Об этом сообщает BВС.

По информации источника, испанский специалист в беседе с руководством «горожан» заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Отмечается, что главный тренер отказался от услуг форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который минувшим летом подтвердил интерес со стороны «Сити».

Ранее наставник «Арсенала» Арсен Венгер заверил, что столичный клуб не продаст Санчеса представителю АПЛ.

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