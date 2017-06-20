Президент «Реала» рассказал, при каких условиях Роналду покинет клуб

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что желающим приобрести нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду придется побить все трансферные рекорды.

«Сумма отступных в его контракте – один миллиард евро. Если другие клубы не готовы заплатить такие деньги, он никуда не уйдет», – сказал Перес в эфире испанского радио Onda Cero.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на 32-летнего Роналду является «Манчестер Юнайтед», но по последней информации клуб сомневается в его возвращении.

Напомним, Криштиану предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Игрок не считает себя виновным. По информации СМИ, Роналду хочет покинуть Испанию, поскольку считает, что в это стране к нему относятся, как к преступнику.

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